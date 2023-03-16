العالم اليوم - النفط يقطع سلسلة خسائر ويرتفع وسط هدوء بالسوق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 10:19 مساءً - أنهى النفط التعاملات مرتفعا واحدا بالمئة، الخميس، لينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات مدعوما بأنباء عن اجتماع بين السعودية وروسيا لبحث سبل تعزيز استقرار السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار، بما يعادل واحدا بالمئة، لتبلغ 74.70 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 74 سنتا، أو 1.1 بالمئة، مسجلة 68.35 دولار للبرميل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اجتمعا في العاصمة السعودية الرياض لبحث مساعي مجموعة "أوبك+" للحفاظ على استقرار السوق، بحسب رويترز.

وقالت التقارير إن الدولتين أكدتا التزامهما بالقرار الذي اتخذته "أوبك+" في أكتوبر بخفض مستوى الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى "أجين كابيتال": "أيقظت الأنباء المضاربين على الصعود في السوق وكان ذلك متوقعا نوعا ما في ظل موجة البيع التي شهدناها خلال الجلسات القليلة الماضية".

وفي وقت سابق من جلسة اليوم، هبط الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل إلى أدنى مستوى خلال حوالي 15 شهرا.

وهبط الخام الأميركي دون 70 دولارا أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 20 ديسمبر 2021.

واستمدت أسعار النفط الدعم أيضا من تعافي الأسواق المالية بصفة عامة بعدما تلقى بنك "كريدي سويس" حزمة إنقاذ من الجهات التنظيمية السويسرية، وطمأنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين المشرعين الأميركيين بشأن قوة النظام المصرفي الأميركي.

وتراجع الدولار اليوم الخميس وهو ما يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية ويعزز الطلب.