العالم اليوم - العراق.. زلزال بقوة 5 درجات شعر به سكان 4 محافظات

انتم الان تتابعون خبر العراق.. زلزال بقوة 5 درجات شعر به سكان 4 محافظات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 10:19 مساءً - ضرب زلزال مناطق شمالي العراق قرب الحدود مع إيران، الخميس، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وقال مراسلنا إن قوة الزلزال، الذي وقع في التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، بلغت 5 درجات على مقياس ريختر.

ويبعد مركز الزلزال 22 كيلومترا شمال شرقي حلبجة، وشعر به سكان محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك وبغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الهزة الأرضية سببت خسائر بشرية أو مادية.