العالم اليوم - هزة أرضية تضرب 3 محافظات شمالي العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 09:22 مساءً - ضربت هزة أرضية 3 محافظات شمالي العراق قرب الحدود مع إيران، الخميس، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وشعر بالهزة سكان محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع). وبحسب مصادر رسمية، بلغت قوة الهزة 4.8 درجات على مقياس ريختر. ولم يعرف بعد ما إذا كانت الهزة الأرضية سببت خسائر بشرية أو مادية.

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