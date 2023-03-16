الرئيس الجزائري يجري تعديلاً وزارياً

الرئيس الجزائري يجري تعديلاً وزارياًاجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون،اليوم الخميس تعديلا وزاريا جديدا شمل وزير الخارجية وعدة وزارء اخرين.

وعين تبون، أحمد عطاف، في منصب وزير خارجية الجزائر الجديد، خلفا لرمطان لعمامرة، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

كما شمل التعديل الوزاري، تعيين الطيب زيتوني، في منصب وزير التجارة وترقية الصادرات، خلفا لكمال رزيق.

وكذلك، تم تعيين عبد العزيز فايد، في منصب وزير المالية، خلفا لإبراهيم جمال كسالي.

كما عيّن الرئيس الجزائري، في منصب وزير الشباب والرياضة، البطل الأولمبي السابق، عبد الرحمان حماد، خلفا لعبد الرزاق سبقاق، فيما تم تعيين، مريم بنت ميلود، في منصب وزيرة للرقمنة والإحصائيات، خلفا لحسين شرحبيل.

وتم تعيين فايزة دحلب، في منصب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، خلفا لسامية موالفي، وأحمد بداني، كوزير جديد للصيد البحري والمنتجات الصيدية، خلفا لهشام سفيان صلواتشي.

وتم تعيين المدير العام السابق لصندوق الضمان الاجتماعي للإجراء، فيصل بن طالب، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا ليوسف شرفة.

كما شملت قرارات الرئيس الجزائري، عيد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعيين عبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى الرئيس، ومحمد النذير العرباوي، مدير للديوان في الرئاسة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري الجديد، أحمد عطاف، من مواليد 10 يوليو/ تموز عام 1953، وشغل منصب وزير خارجية بلاده في يناير/ كانون الثاني عام 1996، وغادره في عام 1999، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

كما كان عطاف سفيرا للجزائر في الهند، ويوغوسلافيا، وبريطانيا.