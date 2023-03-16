زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 08:27 مساءً - أعلن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5 ريختر ضرب مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال وقع عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.

وأضافت أن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة آذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران.

وأوضح أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.