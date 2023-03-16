استقالة وزير النقل الجابونى عقب حادث غرق عبارة أودت بحياة 21 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الرئاسة - فى بيان اليوم - بأن الرئيس على بونجو أونديمبا قبل استقالة وزير النقل، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الاستقالة جاءت إثر دعوات متزايدة لرحيل وزير النقل من أقارب الضحايا وسياسيين معارضين وجماعات انتخابية منذ الحادث قبالة سواحل الجابون، فيما أوقفت الحكومة بالفعل أربعة من كبار الشخصيات داخل إدارة الشؤون البحرية التجارية والبحرية.
وأوضحت المصادر أن السلطات فتحت تحقيقين فى الحادثة لكن حتى الآن، فيما قال المدعون إنه تم اعتقال بعض الأشخاص فقط.
وأعلنت السلطات الجابونية - الأسبوع الجارى - مواصلة فرق الإنقاذ جهود البحث عن الأشخاص الذين ما زالوا فى عداد المفقودين بعد غرق عبارة صغيرة الأسبوع الماضى قبالة ساحل الدولة الواقعة فى وسط إفريقى.
وقال رئيس الوزراء الجابونى آلان كلود بيلى باى نزى: "لم نوقف عمليات البحث، لقد واصلنا منذ اليوم الأول، بينما نتحدث، يوجد قارب فى المنطقة مع فرق غطس تحدد مكان حطام العبارة".
وأوضح أن العبارة كانت تقل 161 راكبا من ليبرفيل إلى بورت جنتيل عندما غرقت الخميس الماضى بالقرب من قرية نيونى الساحلية، وأن عملية البحث مستمرة رغم اتساع مساحة منطقة العمليات.
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