العالم اليوم - إنفانتينو يسخر من منتخب إيطاليا.. ويستشهد بصلاح

انتم الان تتابعون خبر إنفانتينو يسخر من منتخب إيطاليا.. ويستشهد بصلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 08:20 مساءً - أجاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو بشكل ساخر من منتخب إيطاليا، لدى تعليقه على زيادة عدد منتخبات كأس العالم بدءا من نسخة عام 2026.

وفي مؤتمر صحفي بعد إعادة انتخابه بالتزكية لولاية جديدة على رأس الفيفا، الخميس، وجه صحفي كيني سؤالا لإنفانتينو بشأن احتمال تأثير زيادة عدد منتخبات المونديال على جودة المباريات.

وقال إنفانتينو: "أعتقد أننا سنشاهد كأس عالم رائعا. أتمنى أن تتأهل إيطاليا إلى المونديال مجددا، علما أنه ليس منتخبا سيئا ولم يتأهل عندما كان المونديال من 32 منتخبا".

وغاب "الأتزوري" عن نسختي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، آخر نسختين بمشاركة 32 منتخبا، قبل زيادتها إلى 48 في النسخ المقبلة.

وأضاف رئيس الفيفا: "ربما يتأهل مع زيادة عدد المنتخبات إلى 48، وإلا سنضطر إلى زيادة عدد المنتخبات إلى 64 أو 128 حتى تتأهل إيطاليا".

واعتبر إنفانتينو أن "جودة اللاعبين الآن تتحسن على مستويات عدة"، مستشهدا بلاعبين ومنتخبات كبيرة غابت عن المونديال الأخير.

وتابع: "لاعبون من الصفوة مثل محمد صلاح من مصر لم يشارك في كأس العالم. منتخب إيطاليا. منتخب السويد مع إبراهيموفيتش. تركيا وتشيلي وكولومبيا التي تمتلك لاعبين كبارا في عدة مسابقات. الجزائر لم تتأهل".

كما تحدث عن المفاجآت التي شهدها مونديال قطر، وذكر بالتحديد فوز اليابان على ألمانيا التي ودعت من دور المجموعات، وقال: "رأينا نتائج مفاجئة، لكنها لم تعد كذلك بسبب ارتفاع جودة اللاعبين".

وختم إنفانتينو حديثه قائلا: "أنا متأكد من أن منتخبات أكثر تعني احتفالات أكثر وجودة أعلى".

وتقام النسخة المقبلة من المونديال، الأولى بمشاركة 48 منتخبا، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.