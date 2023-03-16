حصيلة جديدة لضحايا زلزال تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في البلاد في فبراير الماضي تجاوزت 49 ألف قتيل و115 ألف جريح.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان في خطاب ألقاه في القمة الاستثنائية للدول التركية المنعقدة في أنقرة، قوله: "ألحقت كوارث لا سابق لها أضرارا بـ 11 محافظة.. لقي أكثر من 49 ألف مواطن مصرعهم وأصيب أكثر من 115 ألفا آخرين، في حين تضرر 14 مليون شخص بشكل مباشر".
وأضاف: إن الحكومة التركية "ستعالج الجروح التي أصابها الزلزال بأسرع وقت ممكن".
وتابع قائلاً: "نخطط لبناء 610 آلاف منزل إجماليا وتسليمها لأصحابها الشرعيين".
الجدير ذكره أن زلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر وقعا في السادس من فبراير الماضي بفاصل تسع ساعات في محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، ووصفت السلطات التركية هذا الزلزال بأنه "كارثة القرن".
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