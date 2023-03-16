العالم اليوم - لغز هازارد.. أنشيلوتي يكشف سبب "عدم منحه الفرصة"

انتم الان تتابعون خبر لغز هازارد.. أنشيلوتي يكشف سبب "عدم منحه الفرصة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 06:22 مساءً - توقع البعض عودة النجم البلجيكي إيدن هازارد لسابق مستواه، ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد ظهوره مواظبا على التمارين وبحالة بدنية جيدة، بعد انتهاء مونديال 2022، لكن هذا لم يحصل.

وكشف مواطنه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق عن الأسباب التي تسببت بعدم مشاركة هازارد مع النادي "الملكي".

وقال حارس المرمى البلجيكي: "عندما عاد هازارد من كأس العالم، تدرب بشكل جيد للغاية وكان ينتظر فرصته لأن اللاعبين البرازيليين لم يكونوا قد عادوا من المونديال".

وأضاف: "الفرصة لم تأت أبدا وشعر بالإحباط قليلا. لكنه لم يبد أي تقليل من الاحترام تجاه أي أحد".

علاقة معقدة

أما مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، فكشف علاقته المعقدة بالنجم البلجيكي، وأسباب عدم منحه الفرصة: "العلاقة ليست باردة مع هازارد. لقد كان صادقا للغاية ولكننا لا نتحدث كثيرا وهذه هي الحقيقة".

وأضاف المدرب الإيطالي: "التواصل ليس الشيء الأكثر أهمية، بالنسبة لي هو أنه على الرغم من أننا لا نتحدث كثيرا ولا يشارك، إلا أنه يحترمني. أنا أقدر هذا كثيرا وأحترمه بنفس الطريقة".

وتابع: "إذا لم يلعب كثيرا فذلك لأن هناك الكثير من المنافسة. في مركزه هناك لاعب يساهم كثيرا وهو البرازيلي فينيسيوس".

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