الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للتجارب
أعلنت الصين اليوم الخميس أنها نجحت في إطلاق قمر اصطناعي جديد للتجارب إلى الفضاء ، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.
وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الاصطناعي "شييان-19" أطلق على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش-11، ودخل مداره المخطط بنجاح.
ويبلغ طول الصاروخ الحامل "لونغ مارش-11"، وهو مركبة إطلاق صلبة من أربع مراحل، حوالي 21 مترا، ووزنه 57.7 طن، ويصل قطره الأقصى إلى مترين.
وسيستخدم القمر الاصطناعي المذكور بشكل أساسي في أغراض مسح الموارد الأرضية، والتخطيط الحضري، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، وغيرها من المهام.
ويمثل إطلاق القمر الصناعي المذكور المهمة الـ467 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للتجارب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.