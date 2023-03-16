الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للتجارب

الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للتجاربأعلنت الصين اليوم الخميس أنها نجحت في إطلاق قمر اصطناعي جديد للتجارب إلى الفضاء ، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الاصطناعي "شييان-19" أطلق على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش-11، ودخل مداره المخطط بنجاح.

ويبلغ طول الصاروخ الحامل "لونغ مارش-11"، وهو مركبة إطلاق صلبة من أربع مراحل، حوالي 21 مترا، ووزنه 57.7 طن، ويصل قطره الأقصى إلى مترين.

وسيستخدم القمر الاصطناعي المذكور بشكل أساسي في أغراض مسح الموارد الأرضية، والتخطيط الحضري، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، وغيرها من المهام.

ويمثل إطلاق القمر الصناعي المذكور المهمة الـ467 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.