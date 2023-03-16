اللجنة الدائمة للاعلام العربي تواصل مناقشاتها الاربعاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 مارس 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- اختتمت اليوم الثلاثاء جلسات الدورة العادية ال(98) للجنة الدائمة للاعلام العربي حيث تم خلال الجلسة الختامية عرض ومناقشة توصيات المشاركين.

وتأتي الدورة العادية ال(98) للجنة الدائمة للاعلام العربي التي افتتحها وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ضمن جدول اعمال اجتماعات جامعة الدول العربية والتي انطلقت الاحد الماضي في فندق جراند حياة وكان الاجتماع ال24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب اول الاجتماعات.

وتناولت اجتماعات الدورة ال(98) العديد من القضايا الإعلامية الهامة منها القضية الفلسطينية والتصدي لظاهرة الإرهاب وتوفير الحماية المجتمعية لظاهرة الإشاعات والمعلومات المضللة ووضع استراتيجية موحدة للتعاون مع جميع شركات الإعلام الدولية وتبني الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

و بحسب مصادر مطلعة , تواصل جامعة الدول العربية اجتماعاتها ومن المقرر ان ينطلق غدا الاربعاء الاجتماع التشاوري لوزراء الاعلام العرب بخصوص مناقشة المشروع الأردني لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي .

كونا + وكالات