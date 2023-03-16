العالم اليوم - إضافة قوية.. حسام عوار يعلن تمثيل منتخب الجزائر

انتم الان تتابعون خبر إضافة قوية.. حسام عوار يعلن تمثيل منتخب الجزائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 05:16 مساءً - بصورة وعبارة "تحيا الجزائر"، أعلن نجم أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، تحويل مسار تمثيله الدولي من منتخب فرنسا إلى المنتخب الجزائري.

ونشر نجم ليون البالغ من العمر 24 عاما صورة له بقميص منتخب الجزائر، على حسابه الشخصي في موقع إنستغرام، وكتب عبارة "تحيا الجزائر"، مؤكدا الأنباء الأخيرة التي أشارت إلى تمثيله الجزائر عوضا عن منتخب فرنسا.

وكان عوار قد مثل المنتخب الفرنسي في مباراة دولية ودية وحيدة، ضد منتخب أوكرانيا، في أكتوبر 2020.

وتسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاعبين بتغيير جنسياتهم الكروية، طالما لم يشاركوا على المستوى الرسمي.

ومنذ المشاركة في ودية فرنسا وأوكرانيا، لم يعتمد ديديه ديشامب مدرب "الديوك" على حسام عوار سواء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو مونديال قطر.

وصرح عوار لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم: "يعلم الجميع أنني أمتلك جزءا فرنسيا، كونني ولدت وترعرعت هناك، ولكن الجزء الكبير مني جزائري، الشيء الذي تربيت عليه في المنزل".

ومن المحتمل أن تكون أولى مباريات عوار بقميص "ثعالب الصحراء" يوم 24 مارس، عندما تواجه الجزائر منتخب النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.