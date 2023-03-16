«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الوضع العسكرى للجيوش الأوروبية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن الوضع العسكرى للجيوش الأوروبية الكبرى بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بعنوان "الجيش الألمانى هو الأسوأ.. حقائق صادمة يكشف عنها تحديث الجيوش الأوروبية".





وقال التقرير: "العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا كشفت حقيقة صادمة للدول الأوروبية تتلخص فى مدى جاهزيتها العسكرية، ما جعلها تقرر زيادة الإنفاق العسكرى، رغم أزمة اقتصادية يعانى منها الأوروبيون".

وأضاف: "ألمانيا التى تصنف كأقوى جيوش أوروبا اكتشفت أنها تحتاج إلى عقود حتى يعود جيشها قويا. ففى تقرير من 170 صفحة قدمته المفوضة العسكرية بالبرلمان الألمانى إيفا هوجيل، كشفت عن تباطؤ الشراء الدفاعى وتحديث المؤسسات العسكرية".

وتابع: "المستشار الألمانى شولتس بعدما خصص 100 مليار يورو للتحديثات العسكرية طالبت هوجيل بمضاعفة الميزانية إلى 300 مليار يورو، لمعالجة القصور القاتل فى الجيش الألمانى مع تزايد المنح العسكرية التى تضخها ألمانيا بشكل مستمر إلى أوكرانيا".

واستطرد: "لخصت صحيفة لوفيجارو الفرنسية الوضع فى كلمات، وقالت إن الجيش الألمانى يفتقر إلى كل شيء حتى الجنود، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الألمانى أكد حاجة الجيش إلى مدافع وراجمات صواريخ، وصواريخ مختلفة، وتعويض 14 دبابة كانت ألمانيا قد منحتها لأوكرانيا".

وأوضح: "بريطانيا بينما تعتصرها أزمة اقتصادية قرر رئيس وزرائها ريشى سوناك زيادة الإنفاق العسكرى إلى 50 مليار جنيه استرلينى سنويا، ومن المقرر أن توجه بريطانيا ميزانيتها إلى شراء طائرات بوينج وناقلات جنود، ومدرعات مقاتلة، ودبابات ومروحيات أباتشى، و26 فرقاطة بحرية جديدة، كما قررت الاستثمار فى الغواصات النووية".

وأشار: "فرنسا فى موقف مماثل حيث طالب الرئيس الفرنسى ماكرون زيادة الإنفاق العسكرى إلى 400 مليار يورو، بعد أن كان 295 مليار يورو، وبرر ذلك بالحرب الأوكرانية التى كشفت أوجه قصور فى الجيش قاتلة، كما أن الاتحاد الأوروبى قرر زيادة الإنفاق العسكرى لكل دولة بعيدا عن الناتو، ولبت إيطاليا وإسبانيا النداء لكن التهمت الزيادة ميزانيته".

واختتم التقرير: "قرارات متسارعة وخطوات متباطئة تحاول مواكبة التحول الاسراتيجى والواقع الجديد، ولكن لا يزال ضعف الأسلحة يراوح مكانة".