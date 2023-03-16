مراسل القاهرة الإخبارية: أمريكا تتسبب فى صراع حاد داخل الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إنه اختلفت درجة تعامل الاتحاد الأوربى مع السياسة الحمائية الأمريكية، حيث أقر الرئيس الأمريكى قانون يفضل الشركات الأمريكية التى تتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإنفاق 370 مليار دولار عليها.





وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبى قبل شهور اتخذ موقفا دفاعيا، وقال إن هذا يتناقض مع الحرية فى المنافسة والعلاقة التجارية بين الطرفين، وهو ما يهدد الصناعة الأوروبية، وتحديدا صناعة السيارات، وستصبح الشركات الأوروبية الضخمة خارج المنافسة فى الأسواق الأمريكية.

وتابع: "وبعد أن كان الاتحاد الأوروبى قال إن هذا تهديدا مباشرا للاقتصاد الأوروبى وأن هذا سيهدد العلاقة مع الولايات المتحدة، تراجعوا وتأكدوا أنهم لن يستطيعوا أن يحدثوا أى تغييرات بالقانون الأمريكى الحمائى الداعم للمنتجات الأمريكية الخضراء، وتأكدوا بأن الأمريكيين لن يعطوهم المزيد من الامتيازات وعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يقدموا أى شيء فى هذه المفاوضات التى استمرت لأشهر، كى يحصل الأوروبيون على امتيازات ضمن هذا القانون الأمريكى".

واستطرد: "اكشتف الألمان أنهم لن يستطيعوا منافسة أمريكا، وانفجر اللغم فى الداخل الأوروبى، كما أن الصراع حاد داخل الاتحاد الأوروبى على إنقاذ الصناعات الأوروبية، كما أن ألمانيا بعد أن وافقت على استراتيجية طويلة استمر التفاوض عليها لسنوات بين الدول الأعضاء، وأقرت فى البرلمان الأوروبى على حظر بيع السيارات التى تعمل بمحركات الاحتراق ابتداء من 2035، إلا أن ألمانيا قالت لا، وقالت إن هذا سيهدد مجد الصناعة الألمانية".