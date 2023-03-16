العالم اليوم - مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 04:19 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية، الخميس، في عملية متواصلة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما أكدت مصادر طبية في جنين أن 5 فلسطينيين على الأقل تعرضوا لإصابات بالرصاص الحي. وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الأمن تنشط حاليا في جنين".

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