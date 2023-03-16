العالم اليوم - بالفيديو.. غرفة "مدرعة" لحماية طلاب أميركا من إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 04:19 مساءً - تمثل حوادث إطلاق النار ظاهرة مرعبة في الولايات المتحدة، لا سيما تلك التي تقع في المدارس، وبعد مئات الوقائع المسجلة قررت مدرسة في ولاية ألاباما تقديم ابتكار قد ينقذ الأرواح عند وقوع "السيناريو الأسوأ".

فقد أنشأت مدرسة "ويست" الابتدائية غرفتين آمنتين سريعتي التكوين ومضادتين للرصاص، للمساعدة في حماية الطلاب من إطلاق النار الجماعي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تفاصيل "الغرفة الحديدية"

ركبت المدرسة الواقعة بمدينة كولمان غرفتين مضادتين للرصاص داخل فصلين بالولايات المتحدة.

الغرفة المدرسية المحصنة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في الولايات المتحدة.

إنشاء الغرفتين كلف نحو 60 ألف دولار.

كيف تعمل الغرفة المحصنة؟

صمم جدار الغرفة ليكون بمثابة سبورة بيضاء عندما لا يتم فتحه، ويوضع بشكل مسطح ملاصقا للجدران.

أثناء إطلاق النار الجماعي أو حتى الكوارث الطبيعية، يمكن سحب الحائط في 10 ثوان، ليكون غرفة مدرعة.

الغرفة مجهزة بباب من دون مقبض خارجي، لحماية الطلاب من دخول مطلق النار إلى الغرفة الآمنة، ويمكن إقفال الغرفة من الداخل.

توفر المساحة حماية تصل إلى المستوى الثالث وفقا للمعهد الوطني الأميركي للدروع، وهذا المستوى بإمكانه إيقاف رصاص من رشاش أو مسدس.

من غرف عسكرية إلى ملاجئ للطلاب

وكان تصميم الغرف في الأساس مخصصا لملاجئ للجيش، لكن بعد إطلاق النار في مدينة أوفالدي في تكساس، حيث قتل 19 طفلا ومعلمين بالرصاص، حول كيفن توماس وشركته "KT Security Solutions" التركيز نحو تلاميذ المدارس.

وقال توماس لشبكة"أي بي سي": "لم أرد أن أضع منتجاتي بين الطلاب. إنه جنون. لكن على شخص ما أن يفعل ذلك".