العالم اليوم - "إي فاينانس" تتعاون مع الحكومة المصرية لتدشين منظومة ضريبة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 04:19 مساءً - وقعت شركة "إي تاكس" المملوكة لوزارة المالية المصرية ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية عقدًا مع مصلحة الضرائب المصرية لتدشين أول منظومة حكومية لتوحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والرواتب.

وأوضحت "إي فاينانس" في بيان إلى بورصة مصر، الخميس، أنه سيتم إطلاق "بوابة الموظف"، وهي منصة إلكترونية مبسطة تتيح للموظفين من القطاع العام أو الخاص التعرف على كامل مفردات المرتب واستقطاعاته.

وبحسب البيان، تستهدف المنظومة الجديدة "تحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بطريقة ومعايير احتساب الضرائب على الأجور والمرتبات، لتتم بشكل رقمي تماما وفقا للقواعد والقوانين الخاصة بها وتحت إشراف مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية".

وتتولى "إي تاكس" مهمة بناء وتطوير المنظومة والبوابة بالكامل، وتم إطلاق المرحلة التجريبية في 15 ديسمبر الماضي، ثم بدأت العمل الرسمي بشكل مبدئي وإطلاق المرحلة الأولى في منتصف يناير الماضي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الأخيرة للمنصة في 13 أبريل المقبل.

وقال العضو المنتدب لشركة "إي تاكس"، خالد عبدالغني، إن المنظومة توفر فوائد كثيرة، فمن ناحية تضبط الأمور المالية المتعلقة بضرائب الأجور بشكل رقمي محايد وعادل، كما تعيد استغلال البيانات الناتجة عن تلك المنظومة لصالح الدولة والموظف.