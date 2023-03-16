العالم اليوم - المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 0.5 بالمئة متماشيا مع التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 04:19 مساءً - في خطوة تتفق مع التوقعات، رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى 3.50 بالمئة، في زيادة هي السادسة على التوالي، بهدف السيطرة على التضخم في المنطقة.

وقال المركزي الأوروبي في بيان، الخميس، إنه من المتوقع أن تبقى نسب التضخم في التكتل مرتفعة بشكل عالي ولفترة طويلة.

وخلال العام الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات بإجمالي 250 نقطة أساس في أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، وذلك من أجل كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي تصريحات خلال شهر يناير الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تصل إلى المستوى المناسب للسيطرة على التضخم، وخفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.

ومن جهة أخرى، أكد المركزي الأوروبي استعداده للتحرك والاستجابة لأي تطورات خلال الفترة المقبلة بهدف ضمان الاستقرار النقدي في منطقة اليورو.