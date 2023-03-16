نتنياهو يصل ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، أن نتنياهو وصل إلى برلين ومن المقرر أن يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الألمان، مشيرة إلى أنه سيلتقى بالمستشار الألمانى أولاف شولتس.

وأكدت أن نتنياهو سيبحث بيع نظام الصواريخ الدفاعية "حيتس 3"، لافتةً إلى أن الإدارة الأمريكية قد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للصفقة، كما أنه ستسمح أيضا لدول الناتو باستخدام قدرات الصاروخ الإسرائيلى الدفاعى "حيتس 3".

وكانت الصناعات الجوية الإسرائيلية قد أعلنت فى وقت سابق، أنها قريبة من إبرام صفقة سلاح مع ألمانيا بـ2.5 مليار يورو، وصفت بأنها الأكبر فى تاريخ الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وهى صفقة تشمل توفير منظومة "حيتس 3" الجوية الاعتراضية.

وأشارت إلى أن تلك الصواريخ الإسرائيلية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوى وفى الفضاء، وهى صفقة تأتى فى إطار تغيير ألمانيا لمفهومها العسكرى بشأن الأمن القومى بشكل دراماتيكى.