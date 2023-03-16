بوتين: نواجه حرب العقوبات الغربية.. والتضخم فى روسيا أقل من دول أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، خلال كلمة له فى اجتماع الاتحاد الروسى للصناعيين ورجال الأعمال، أن اقتصاد بلاده ينمو بشكل مستقر، ولا شيء يشير إلى انهيار الاقتصاد الروسى.

وتابع بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التضخم فى روسيا أقل بكثير من دول فى الاتحاد الأوروبى.

وأوضح الرئيس الروسى، أنه سيتم العمل على تطوير أنماط مستجدة للتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم استخدام التقنيات الرقمية فى جميع المجالات.