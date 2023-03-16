إجراء بولندى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البولندى أندريه دودا اليوم الخميس، إن "وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز ميج-29 تعمل بشكل كامل خلال الأيام المقبلة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن وكالة حرس الحدود البولندية كانت قد أعلنت اليوم الخميس، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إليها منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 10.4 مليون لاجئ، وذلك فى أعقاب وصول نحو 19 ألف لاجئ أوكرانى إلى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت بولندا قد مررت فى مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.