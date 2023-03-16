العالم اليوم - "الفتاة المعجزة".. فيديو لمكفوفة تبهر الحاضرين بعزف البيانو

انتم الان تتابعون خبر "الفتاة المعجزة".. فيديو لمكفوفة تبهر الحاضرين بعزف البيانو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 03:22 مساءً - تمكنت مراهقة بريطانية مكفوفة ومصابة بالتوحد تدعى لوسي، بما تمتلكه من مهارات فائقة في العزف على البيانو، من إبهار المشاهدين، لبراعة ما قدمته رغم حالتها الصحية.

واستضاف برنامح تلفزيوني عنوانه "البيانو" يضم لجنة تحكيم مكونة من نجم البوب ميكا وعازف البيانو الشهير لانغ لانغ، الطفلة لوسي، ضمن خطة البرنامج للوصول إلى أفضل عازفي البيانو الهواة عبر الملكة المتحدة.

وعندما علمت اللجنة أن لوسي ستعزف مقطوعة موسيقية للموسيقار "شوبين"، ذهلوا بسبب صعوبة المقطوعات التي يقدمها هذا العازف.

ومع بدء لوسي بالعزف داخل إحدى محطات القطار في مدينة ليدز، أذهلت من حولها، وصورتها إحدى الحاضرات وهي تمسح عينيها التي فاضت بالدموع.

ومع انتهاء العرض، نظر ميكا إلى الفنانة الصغيرة كما لو أنه لا يستطيع استيعاب ما يشاهده.

وحصد مقطع الفيديو الذي وثق أداء لوسي، المصابة أيضا بصعوبات التعلم، ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة على الإنترنت.

وقالت كانديس والدة لوسي: "إنها تجربة لا تتكرر في العمر، ولن ينساها أي منا على الإطلاق".

وقالت نجم البوب ميكا: " تحدث الأشياء السحرية في الموسيقى عندما تتعارض مع الصعوبات. إنه لأمر مدهش. عرض لوسي كان مذهلا".