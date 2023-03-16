خبير لـ القاهرة الإخبارية: حادث الطائرة المسيرة يدل على تدخل أمريكا فى كييف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الروس يقولون إن هذه المنطقة هى منطقة إجراءات خاصة، كما أن الولايات المتحدة لا تحترم هذه الإجراءات الروسية.
وتابع: "أعتقد أن الحادث مؤشر هام وخطر على طريقة الرد الروسية على المخاطر التى تتعرض لها قواتها على الجبهة".
واستطرد: "هناك أجواء دولية وهناك مجال جوى يتعلق بالسيادات الوطنية، ولكن هذا يصح عندما تكون المنطقة فى حالة سلام، أما عندما تكون المنطقة عسكرية ومنطقة عمليات ويكون الممر الجوى يستخدم لطيارات مسيرة لها قدرات للاستطلاع وتحمل مجموعة من الصواريخ، فليست المرجعية هى ما يقوله القانون الدولى فى حالة السلم، ولا أقول هذا لأقول إن روسيا يجب أن تسيطر على المجال الجوى فى البحر الأسود، ولكن عادة القيادات تلجأ لدرء المخاطر التى قد تتسبب بها تدخلات عسكرية من الخارج وتؤثر على الأداء العسكرى فى الميدان أو سلامة القوات".
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