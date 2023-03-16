فلسطين: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تصر على تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطينى، مستغلة ضعف المواقف الدولية، التى تكتفى بصيغ التعبير عن القلق و"تساوى بين الجلاد والضحية"، ولا تترجم بياناتها إلى أفعال أو ضغوط حقيقية أو عقوبات تجبر الاحتلال الإسرائيلى على وقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولى، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأكدت الخارجية الفلسطينية، فى بيان، اليوم الخميس، أن وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق والمناخ السياسيين لحل الصراع، بحسب كالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأدانت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين فى عموم الضفة الغربية المحتلة، واستباحتهم المتواصلة واقتحاماتهم للمناطق الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، والتى عادةً ما تخلّف عشرات الإصابات والاعتقالات فى صفوف الفلسطينيين. يذكر أنه منذ صعود الحكومات اليمينية فى الاحتلال الإسرائيلى، ارتفعت وتيرة التصعيد فى الأراضى المحتلة بما ينذر بتفجر الأوضاع، لا سيما فى ظل ارتقاء المزيد من الشهداء، واعتقال المئات من النشطاء، وتوسع الاستيطان، وسلب الأراضى الفلسطينية، فضلا عن تنامى المخططات لتهويد القدس، وطرد السكان منها.

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