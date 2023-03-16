العالم اليوم - "دي بي ورلد".. أرباح تتجاوز 5 مليارات دولار في 2022

انتم الان تتابعون خبر "دي بي ورلد".. أرباح تتجاوز 5 مليارات دولار في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 02:16 مساءً - ارتفعت عائدات شركة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" خلال العام الماضي بنسبة 58.9 بالمئة، لتصل إلى 62.8 مليار درهم ( 17.1 مليار دولار).

وزادت قيمة أرباح الشركة المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 18.41 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار)، وبلغت نسبة هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3 بالمئة.

وبينت "دي بي ورلد" في بيان لوكالة أنباء الإمارات أن نمو العائدات على أساس المقارنة المثلية مدفوعاً بالأداء القوي للموانئ ومحطات الحاويات والخدمات البحرية.

وارتفعت عائدات الأنشطة المتعلقة بالحاويات بنسبة 12.1 بالمئة مدفوعة بارتفاع الطلب على الخدمات الداعمة للحاويات، كما ارتفعت عائدات الأنشطة غير المتعلقة بالحاويات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 18.3 بالمئة مع أداء قوي لشركة "يونيفيدر" نظراً لتحسّن متوسط أسعار الشحن.

وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3 بالمئة خلال العام، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37.2 بالمئة على أساس المقارنة المثلية.

وأدى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة ويؤدي إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات والتسييل لجمع ما يزيد على 29.38 مليار درهم (8 مليارات دولار) لتقوية الميزانية العمومية للشركة بصورة كبيرة وتوفير المرونة على المدى الطويل.

وجمعت صفقتا الشراكة مع شركة "كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك"، وشركة "حصانة الاستثمارية"، استثماراً قيمته 27,17 مليار درهم (7.4 مليارات دولار) للاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في المنطقة، فضلاً عن توسيع نطاق الشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية (NIIF) في الهند، وبدء شراكة جديدة مع مؤسسة "بريتش إنترناشونال إنفستمنت"؛ ذراع التطوير الاستثماري للحكومة البريطانية، لتجمع حوالي 2.20 مليار درهم (600 مليون دولار).

وذكرت الشركة، أن من أبرز نتائجها هو أداء قوي لتوليد النقد وميزانية عمومية أقوى على تسييل الأصول، وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 20.6 بالمئة، لتسجّل 16,34 مليار درهم (4.45 مليارات دولار) في 2022، مقارنة بـ 13,55 مليار درهم (3,69 مليارات دولار) في 2021.