العالم اليوم - الملاكمة من دون قفازات.. لعبة الشوارع تستهوي الرياضيين العرب

انتم الان تتابعون خبر الملاكمة من دون قفازات.. لعبة الشوارع تستهوي الرياضيين العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 02:16 مساءً - تشهد رياضة الملاكمة من دون قفازات شعبية كبيرة في الولايات المتحدة وإنجلترا، واتسعت دائرة ممارسيها خلال السنوات الأخيرة حتى انتشرت في العديد من الدول العربية، واستقطبت الكثير من نجوم الرياضات القتالية، بعد تعديل قواعدها وتنظيم مسابقاتها واعتمادها من قبل مجلس الملاكمة العالمي.

وتحتضن دبي أول بطولة من نوعها في هذه الرياضة بالعالم العربي، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة في العالم، ولاعبين عربيين لأول مرة هما التونسي حمزة حمرة واللبناني محمد العرابي.

وفي حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، تحدث حمرة عن المشاركة العربية الأولى في البطولات المحترفة للملاكمة من دون قفازات، وقال: "سعيد بدخول عالم النزالات المحترفة لهذه الرياضة الجديدة في العالم العربي، حيث أشارك مع زميلي العرابي لتمثيل العرب في بطولة قوية تشهد مشاركة نخبة من مشاهير هذه اللعبة في العالم، وخاصة في أميركا وإنجلترا".

وأضاف بطل تونس في الجودو سابقا أنه انضم إلى رياضة الملاكمة من دون قفازات في السنوات الأخيرة، ووقع عقد احتراف مع فريق أميركي بهدف دخول مجال النزالات العالمية، وستكون دبي انطلاقته الأولى في مشواره الاحترافي الجديد، متمنيا أن يتلقى التشجيع والدعم من الجماهير لتحقيق بداية ناجحة في مشواره الجديد.

وعن الانتقادات التي تتلقاها هذه الرياضة، أجاب حمرة البالغ من العمر 28 عاما الذي سبق له المشاركة في بطولات "يو إف سي"، قائلا: "شهدت هذه اللعبة العديد من التعديلات في قوانينها في السنوات الأخيرة، وأصبحت تطبق نفس قواعد الملاكمة التقليدية، مما جعلها تلقى الرواج الأكبر لدى الرياضيين، ويبقى الاختلاف فقط في عدم ارتداء القفازات والحلبة التي تتخذ شكل المثلث".

وأشار إلى أن العديد من الرياضيين العرب انضموا إلى هذه اللعبة، ويطمحون بدورهم في المشاركة بالنزالات العالمية، معتبرا أن احتضان دبي للبطولة التي ستنطلق السبت ستتبعها بطولات أخرى في دول عربية.