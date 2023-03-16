زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز فى بيان، أن الزلزال وقع فى الساعة 05:22 صباح اليوم الخميس، بالتوقيت العالمى المتفق عليه على بعد 266 كيلومترا جنوبى مدينة جيمبر التى يبلغ عدد سكانها 298 ألف شخص. وتابع أن مركز الزلزال يقع على عمق 30 كيلومترا.

ولا توجد حتى الآن أى تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

يذكر أن وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية قالت فى بيان، إن بركان ميرابى الإندونيسى ثار السبت الماضى، وأطلق سحابة ساخنة تصل إلى أربعة أميال، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وقالت السلطة المحلية، إن البركان الواقع فى منطقة يوجياكارتا الخاصة بإندونيسيا اندلع حوالى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلى ولوحظ تدفق الحمم البركانية بنحو ميل واحد.

وقال البيان، إنه تم تحذير السكان فى المجتمع المجاور بوقف أى أنشطة فى مناطق الخطر، التى تتراوح ما بين ميلين إلى أربعة أميال من الحفرة.

ويعد ميرابى البالغ ارتفاعه 9721 قدمًا أحد أكثر البراكين نشاطًا فى إندونيسيا وكان بالفعل فى ثانى أعلى مستوى تأهب فى البلاد.