«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الجفاف فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "التغيرات المناخية باتت تلقى بظلالها على مناخ كوكبنا، وأضحت آثار التقلبات المناخية ملموسة على أوروبا وفى القلب منها فرنسا".

وأضاف: "الصيف الماضى شهد أسوأ موجات الجفاف التى ضربت القارة العجوز تسببت فى جفاف الأنهار والخزانات الجوفية، ما ترك آثارا بيئية واقتصادية ما زالت تعانى منها البلاد حتى اليوم".

وأوضح أحد الباحثين: "منذ فترة طويلة وخلال دراستى فى هذا التخصص قبل التقاعد حذرت الباحثين من هذه التغيرات المناخية من أنها يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة، ولهذا يجب اتخاذ إجراءات سريعة من قبل المسؤولين حتى نستطيع السير فى الطريق الصحيح".

وتابع التقرير: "دراسات بحثية أجريت فى عدد من الجامعات والمعاهد أشارت إلى فقدان أوروبا نحو 84 جيجا طن من احتياطيات المياه الجوفية منذ مطلع القرن الحادى والعشرين".

وأوضح: "ذات النتائج أكدت عمل بعثة جيراس المشتركة بين أمريكا وألمانيا التى كشفت عن استنفاذ متزايد لمخزونات المياه الجوفية بين العام 2002 و2022 ما ينذر بكارثة بيئية محتملة".

وأشار طالب بالجامعة: "لاحظنا كثيرا من النقص بموارد المياه الجوفية، وهذا كله بسبب ندرة ونقص المياه".

واختتم التقرير: "بالرغم من البيانات التى وصفها العلماء بالمقلقة حول مستقبل المخزون المائى فى أوروبا إلا أن هناك بارقة أمل للتقليل من آثار انخفاض المخزونات المائية الجوفية عبر عدد من الحلول منها إعادة حقن القشرة الخارجية للأرض، واعتماد مصادر بديلة للمياه باستخدام تقنية تحلية البحر".