بعد سقوط مسيرة أمريكية قرب روسيا.. واشنطن تحذر من حرب عالمية

جدة - نرمين السيد - حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرجر، بعد سقوط مسيرة أمريكية قرب مياه روسيا فى البحر الأسود من خطر اندلاع حرب عالمية، نتيجة "لتردى" الاتصالات بين موسكو وواشنطن، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





كما رجح بيرجر تطور حوادث الطائرات بين البلدين إلى مواجهة مباشرة فى ظل "اتصالات سيئة لمنع الحوادث العرضية" ولفت إلى أن هذا ما يجسد خشيته الرئيسية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم فى البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها، فيما قال البنتاجون إن "مقاتلة روسية صدمت المسيرة الأمريكية" وأعرب عن احتجاجه الشديد على هذه الممارسات الروسية "الخطرة واللامهنية"، حسب قوله.

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