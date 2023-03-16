عاجل- مجلس الشيوخ الفرنسى يقر مشروع قانون رفع سن التقاعد

جدة - نرمين السيد - وشارك محتجون فى مسيرات بأنحاء فرنسا، أمس الأربعاء، فى محاولة الفرصة الأخيرة لإقناع المشرعين بعدم تأييد مشروع قانون الرئيس، إيمانويل ماكرون، لإصلاح المعاشات التقاعدية، الذى يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، وفق ما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان فيليب مارتينيز، مدير الاتحاد العمالى اليسارى "سى جى تى"، دعا إلى إجراء استفتاء على تعديلات نظام التقاعد، مُعربًا عن سخطه إزاء عدم استماع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أصوات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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