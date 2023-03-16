سيناريوهات الحرب بعد سقوط المسيرة الأمريكية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تزايدت حدة التوتر بين موسكو وواشنطن بعد حادث البحر الأسود، إذ اصطدمت مقاتلة روسية من طراز سوخوى-27 بطائرة أمريكية مسيرة من طراز ريبر، الأمر الذى اعتبرته واشنطن "حادثا متهورا".





وقالت الولايات المتحدة، إن "المقاتلة الروسية حلقت إلى جانب طائرة أمريكية بدون طيار لمدة 40 دقيقة قبل أن تصطدم بها عمدا، ما أدى إلى تحطمها فوق البحر الأسود". من جانبها، رفضت موسكو اتهامات واشنطن ووصفت العمل بالـ«استفزازى»، قائلة إن "الطائرة المسيرة حلقت بالقرب من القرم"، وطالبت الجيش الأمريكى بوقف العمليات الجوية قرب حدود البلاد، مؤكدة أنها لا تريد مواجهات مع واشنطن.

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