بريطانيا تحظر تطبيق «تيك توك» على الهواتف الحكومية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن القرار البريطانى جاء على خلفية مخاوف وكالات الاستخبارات من أن يكون التطبيق المملوك للصين، يُستخدم من قبل قوى أجنبية لأغراض التجسس.

كما طلبت الحكومة الأمريكية من شركة "بايت دانس"، ومقرها الصين بيع أسهمها فى تطبيق "تيك توك" الواسع الانتشار أو مواجهة حظره فى الولايات المتحدة.