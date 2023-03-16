العالم اليوم - روسيا تحدد "طريقة التعامل" مع حطام المسيرة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر روسيا تحدد "طريقة التعامل" مع حطام المسيرة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 01:19 مساءً - قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن الجيش الروسي سيتعامل مع مسألة رفع طائرة أميركية بدون طيار من قاع البحر إذا رأى ذلك ضروريا للأمن.

وتابع أن ذلك "من صلاحيات الجيش، وإذا كان يعتقد أنه من الضروري لمصالحنا وأمننا القيام بذلك في البحر الأسود، فإنه سيفعل ذلك، لكني لا أعرف خطط الجيش بهذا الصدد، إلا أن هذا من صلاحياته، والسؤال يوجه له".

وأضاف: خلال حادثة الطائرة الأميركية بدون طيار، كانت هناك اتصالات بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.

وفي وقت سابق الخميس، حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، من أن أي استهداف متعمّد للطائرات الروسية في الأجواء الدولية، سيعني إعلان الحرب على روسيا أكبر قوة نووية في العالم.

تصريحات أنتونوف جاءت ردا على السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي دعا لإسقاط الطائرات الروسية التي تقترب من الطائرات الأميركية في المجال الجوي الدولي.

وزادت حدة التوترات في الأيام الماضية عقب حادثة تدمير طائرتين روسيتين لأخرى أميركية فوق البحر الأسود.

ما تفاصيل حادثة المسيرة الأميركية؟