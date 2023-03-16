العالم اليوم - "وول ستريت جورنال": إيران وافقت على وقف تسليح الحوثيين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 01:19 مساءً - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، قوله إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، بموجب اتفاقها مع السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واعتبر المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ عام 2014 بشكل نهائي.

وقال إن الاتفاق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية "يعطي دفعة لاحتمال التوصل إلى صفقة يمنية (لإنهاء الحرب) في المستقبل القريب".

واعتبر المسؤول أن "نهج إيران تجاه الصراع سيكون نوعا من الاختبار الحقيقي لنجاح الاتفاق الدبلوماسي"، الذي توصلت إليه الرياض وطهران الأسبوع الماضي بوساطة صينية.