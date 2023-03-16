العالم اليوم - الأسهم الأوروبية ترتفع مع انحسار المخاوف بشأن "كريدي سويس"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 01:19 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، على الرغم من أن الحذر ساد قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9 بالمئة، بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش. وانخفض المؤشر نحو ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع إذ أثار انهيار بنك سيلكون فالي الأميركي مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي وأدى إلى تدهور أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3 بالمئة في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة.

وتعافى سهم كريدي سويس بصعوده 28 بالمئة بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين.

وكانت أسهم البنك قد هوت 24 بالمئة أمس الأربعاء.

وتتجه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، في أول اختبار كبير لكيفية استجابة صناع السياسات للمخاوف المتزايدة بشأن البنوك.