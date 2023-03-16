البداد كابيتال و" الخليج للسحب " يوقعان اتفاقية لتصنيع وتوريد آلاف الأطنان من الألمنيوم الخام ضمن اعلى المواصفات العالمية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 مارس 2023 01:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت شركتا "البداد كابيتال" و "الخليج للسحب" عن توقيع الإتفاقية الأكبر من نوعها لتصنيع و توريد 9,200 طن من الالمنيوم الخام ضمن أعلى المعايير العالمية لصالح مجموعة البداد . و تم التوقيع بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ فطين البداد و العضو المنتدب السيد/ زايد البداد ممثلي مجموعة البداد و أيضاً بحضور الرئيس التنفيذي السيد/ عمر شقم و المدير التجاري السيد/ فراس كيالي ممثلي الخليج للسحب . وتعتبر هذه الإتفاقية الأكبر من نوعها في مجال تصنيع القاعات الثابتة و المتنقلة .

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