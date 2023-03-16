ميقاتي: لن نسمح بتكرار الإساءات بالغة الخطورة لدول الخليج

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 مارس 2023 01:06 مساءً - دوت الخليج :- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "أننا لن نسمح بتكرار الإساءات بالغة الخطورة التي أدت إلى اهتزاز علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما مجلس التعاون الخليجي".

وأكد ميقاتي "الالتزام بحماية أمن لبنان وأمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع أي إساءة توجه إلى الأخوة الذين لم يتركوا لبنان يوما، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية".

وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال ترؤسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافىء.

وخلال الاجتماع الذي عقد في السرايا بتنظيم من الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قال ميقاتي إنه "من خلال فحص الحاويات المصدّرة والمستوردة والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الاسواق العربية وبشكل خاص دول الخليج".

وأضاف أنه "من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يعنى به البرنامج، فان لبنان يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد، وأن التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين".

وختم بالقول "هذا البرنامج يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي ويعزز توفير فرص العمل. إنه باختصار خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه كمركز تجاري في شرق البحر الأبيض المتوسط والتغلب على الأزمات الطويلة المعقّدة والطويلة الأمد".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام