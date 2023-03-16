بري: الاتفاق السعودي - الإيراني بارقة أمل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 مارس 2023 01:06 مساءً - دوت الخليج :- رحبت لبنان بالاتفاق السعودية الإيراني، واصفة إياه "ببارقة الأمل" التي تحتاجها المنطقة لصون حاضرها وصياغة مستقبلها المزدهر والمستقر".

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان اليوم السبت، "نعول على حكمة القيادتين في السعودية وإيران، مواصلة بذل كل جهد مخلص من أجل فتح صفحة جديدة تكون فاتحة لعلاقات نموذجية وطيدة ومثلى بين إيران وكل دول الجوار العربي على قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل الدول.

--(بترا)

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