جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع الصينية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على اليابان أن تكون حذرة فى تصرفاتها العسكرية. وترفض الصين الاعتراف بمطالبة اليابان بأحقيتها فى السلسلة غير المأهولة المعروفة باسم سينكاكو باللغة اليابانية ودياويو بالصينية، وترسل على نحو معتاد سفن خفر السواحل والطائرات إلى المياه والمجال الجوى المحيط بالجزر لمضايقة السفن اليابانية فى المنطقة، ما يجبر اليابان على إرسال طائراتها بسرعة ردا على ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الصينية: على اليابان تجنب أى خطوة تهدد السلام والأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.