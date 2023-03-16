تحطم مروحية عسكرية هندية وفقدان اثنين من طاقمها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن المروحية فقدت الاتصال بمراقب الحركة الجوية فى الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلى، مشيرا إلى أنه تم شن عمليات بحث فى المنطقة عقب وقوع الحادث.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.