جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن المروحية فقدت الاتصال بمراقب الحركة الجوية فى الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلى، مشيرا إلى أنه تم شن عمليات بحث فى المنطقة عقب وقوع الحادث.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم مروحية عسكرية هندية وفقدان اثنين من طاقمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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