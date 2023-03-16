العالم اليوم - قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على الموعد وقواعد المواجهات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 12:22 مساءً - اكتمل عقد الأندية الثمانية المتأهلة لدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، بوصول ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي.

ويستعد جمهور كرة القدم لمتابعة القرعة المرتقبة التي ستحدد المواجهات القادمة في دوري أبطال أوروبا. متى موعد قرعة ربع النهائي؟ القرعة ستقام الجمعة المقبل، في مدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. من الفرق المتأهلة؟ ريال مدريد الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني

بنفيكا البرتغالي

مانشستر سيتي الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي

نابولي الإيطالي

أي سي ميلان الإيطالي

إنتر ميلانو الإيطالي هل يمكن أت تضع القرعة فريقين من نفس الدولة؟ نعم من الممكن أن نرى مواجهات لأندية من نفس الدولة، مثل مانشستر سيتي ضد تشلسي. قرعة نصف النهائي القرعة ستشمل كذلك تحديد مسار الفرق لدور نصف النهائي، حيث سنكشف عن المواجهات المحتملة في نصف نهائي دوري الأبطال. ما هو موعد مباريات دور ربع النهائي؟ مباريات ربع النهائي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام مواجهات الذهاب يومي 11 و12 أبريل المقبل، والإياب يومي 18 و19 أبريل.



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