العالم اليوم - جاني إنفانتينو رئيساً لفيفا حتى عام 2027

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 12:22 مساءً - أعيد انتخاب السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى عام 2027 بالتزكية لعدم وجود مرشحين ضده، خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كيغالي، الخميس.

وبالتالي، سيقود المحامي البالغ 52 عاماً الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم، لولاية ثالثة بالتزكية على غرار ما حصل قبل 4 سنوات أيضاً، بعدما كان استلم منصبه في عام 2016 خلفاً لمواطنه سيب بلاتر.

وأمام 211 مندوباً من الاتحادات الأعضاء قال إنفانتينو في العاصمة الرواندية، حيث لم يسجل نظام التصويت عدد الأصوات المعارضة "أحبكم جميعًا".

وإذا كان النظام الأساسي للاتحاد ينصّ على وضع حد لثلاث فترات مدّة كلّ واحدة 4 سنوات، إلا أن إنفانتينو يمهّد الطريق للبقاء حتى 2031، معلناً منتصف ديسمبر أنه لا يزال "في الولاية الأولى"، معتبراً أن ولايته الأولى (2016-2019) لم تكتمل.

كان إنفانتينو المولود في 23 مارس 1970 في بريغ السويسرية، والمتزوج من اللبنانية لينا الأشقر، أمينا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.

عمل من 2004 إلى 2007 رئيسا لقسم الشؤون القانونية، ثم أمينا عاما موقتا مع الإشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأخيرا أمينا عاما منذ أكتوبر 2009 في فترة رئاسة بلاتيني.