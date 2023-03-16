العالم اليوم - بالفيديو.. النيادي يقدم إجابته على سؤال "الأذكياء فقط"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. النيادي يقدم إجابته على سؤال "الأذكياء فقط" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 12:22 مساءً - من محطة الفضاء الدولية، طرح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، قبل 3 أيام سؤالا "للأذكياء فقط"، بشأن حركة الأجسام.

وقال النيادي، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، إن حركة الجسم تكون إما بالدوران من اليسار إلى اليمين أو بالدوران من الأعلى إلى الأسفل، وفي كلتا الحالتين فإن الحركة مستمرة في الاتجاه نفسه.

وأضاف: "أما حالة الدوران الثالثة، فتكون بشكل متداخل التي يتغير فيها اتجاه الجسم بين اليمين لليسار أو العكس ومن أسفل إلى أعلى".

وتساءل بالقول: "الذكي سيخبرنا ما السبب وراء هذا الأمر، الذي يمكن أن تجربونه حتى في الأرض".

ليطل النيادي، الخميس، مرة أخرى معقبا على السؤال في فيديو على "تويتر"، حيث قال: "أشكر الجميع على التفاعل على سؤالي الأخير، إجاباتكم دائما تجعلني أثق إنّه عندنا عقول مبدعة في عالمنا العربي، وهذه العقول هي أملنا ومستقبلنا المشرق نحو شعوب مفكرة ولديها شغف في العلوم".

وأضاف النيادي إن اختلاف حركة الجسم التي لاحظناها في الفيديو تعود إلى نظرية المحور الوسيط، فلأي شيء يدور عدة محاور وتختلف حركة الجسم تبعا لتلك المحاور.

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، قبل أيام قليلة.

وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.