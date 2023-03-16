شولتس: الاتحاد الأوروبى يبحث إجراءات جديدة لتسليح كييف بصورة أفضل

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، قد أكد فى وقت سابق، أن الاتحاد يتجه قريبًا لضخ 3.5 مليار يورو ـ ما يعادل 3.7 مليار دولار ـ إضافية فى الصندوق المستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا.
وبموجب خطة بوريل، ستحصل دول الاتحاد على حوافز مالية بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) لإرسال المزيد من قذائف المدفعية إلى كييف، فيما سيخصص الاتحاد مليار يورو أخرى لتمويل المشتريات المشتركة من القذائف الجديدة.
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