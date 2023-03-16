يحمل مواد خطرة.. خروج قطار شحن عن مساره فى أريزونا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ولم ترد أى تقارير بعد عن أى تسرب للمواد الخطرة عقب الحادث الذى وقع فى موهافى. وذكرت قناة "فوكس 10 " التابعة لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن السلطات أبلغت المجلس الوطنى لسلامة النقل الأمريكى وشركة "بى إن إس إف" للسكك الحديدية بالحادث ويحققان فى الوقت الحالى.

وفى شهر فبراير الماضى، تسبب خروج قطار شحن عن القضبان فى تسرب أكثر من مليون جالون من المواد الخطرة والملوثات فى المنطقة المحيطة بمدينة إيست بلاستاين بأوهايو، ما دفع الولاية لرفع دعوى قضائية وطالبت المجلس الوطنى لسلامة النقل بإجراء التحقيقات اللازمة.