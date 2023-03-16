العالم اليوم - فوائد غير متوقعة لـ"السكرالوز".. مهم لعلاج هذه الأمراض

انتم الان تتابعون خبر فوائد غير متوقعة لـ"السكرالوز".. مهم لعلاج هذه الأمراض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 11:16 صباحاً - كشفت دراسة أجريت على مُحلي صناعي يشيع استخدامه في المشروبات الساخنة ووجد في المشروبات الغازية المخصصة للحمية، عن تأثير غير متوقع على جهاز المناعة.

ووجد الباحثون في معهد "فرانسيس كريك" في لندن أن استهلاك كمية كبيرة من "السكرالوز" يقلل من تنشيط خلايا الدم البيضاء في التجارب المطبقة على الفئران.

وقالت كارين فوسدن، كبيرة مؤلفي الدراسة: "إذا صمدت هذه النتائج الأولية لدى الناس، فيمكن أن تقدم يوما ما وسيلة للحد من بعض الآثار الضارة لأمراض المناعة الذاتية".

والسكرالوز هو مُحلي صناعي أحلى بحوالي 600 مرة من السكر ويستخدم بشكل شائع في الأطعمة والمشروبات، ومع ذلك، فإن آثاره على الجسم لم يتم فهمها بالكامل بعد.

قال كاريس بيتس ، كبير مديري المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "بدأت هذه الدراسة في استكشاف كيف يمكن استخدام جرعات عالية من السكرالوز في خيارات العلاج الجديدة للمرضى ، لكن ما زالت النتائج أولية".