موسكو: واشنطن وبروكسل تضغطان على دول إفريقية لوقف التعاون معنا

جدة - نرمين السيد - قال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية أوليج أوزيروف، إن وفودا من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى تقوم بالضغط على عدد من الدول الإفريقية وتطالبها بوقف التعاون مع موسكو.





وأضاف أوزيروف - "هناك الكثير من الأمثلة على هذا النوع من الضغوط، إنهم يحاصرون السلطات والبرلمانات والوفود التى تأتى يوميا تقريبا من واشنطن ومن البلدان الأنجلو ساكسونية الأخرى من كندا وبريطانيا، وكذلك من الاتحاد الأوروبى ويطالبونهم بوقف التعاون مع روسيا". ولفتت أوزيروف إلى تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأنها ناقشت العقوبات المناهضة لروسيا فى جميع الدول التى زارتها خلال جولتها الإفريقية، كما أشارت إلى تهديداتها بالرد السريع والحاسم على انتهاك هذه العقوبات. وأكد المسؤول الروسى أن "هذا مثال آخر على الابتزاز والإملاءات الصريحة والتهديدات التى لا يمكن قبولها فى العالم الحديث". وعقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى فى أكتوبر 2019 فى سوتشى ومن المقرر عقد القمة الثانية فى يوليو 2023 فى سان بطرسبورج.

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