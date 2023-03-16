بيان عاجل من الدفاع البريطانية بشأن تحركات الجيش الروسى فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدفاع البريطانية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الروسى سعى للسيطرة على فوليدار لمنافسة نجاحات قوات فاجنر بباخموت، إلا أن الدفاعات الأوكرانية أجبرت الجيش الروسى على سحب دباباته من فوليدار.

وكانت قوات "فاجنر" الروسية، قد أعلنت أمس الأربعاء، سيطرتها على بلدة زالزنيانسكوى فى باخموت.

يشار إلى أن الشهر الأول من عام 2023 شهد دخول قوات العمليات المظلية الروسية المتخصصة فى القتال القادرة على التعامل فى المناطق الجغرافية بـ"باخموت".

وواصلت القوات المظلية السيطرة على المناطق الشمالية ومناجم الملح فى منطقة سوليدار، وبدأت تتوسع لتنجح فى قطع أهم طريق استراتيجى.