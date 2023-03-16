الصين: نعارض توجه كوريا الجنوبية واليابان لإنشاء تكتلات بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص العلاقات مع واشنطن، قالت وزارة الخارجية الصينية، إنه "على الولايات المتحدة وقف قمع الشركات الأجنبية".
وأضافتـ أن واشنطن لم تقدم حتى الآن أدلة على أن "تيك توك" يهدد الأمن القومى، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، كان قد وصل إلى اليابان، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، حيث تواصل سول بذل الجهود لتحسين العلاقات مع طوكيو من خلال حل نزاع رئيسى فى زمن الحرب.
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