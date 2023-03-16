العالم اليوم - احتفالا بمتجرها الجديد.. هدية مجانية من آبل

انتم الان تتابعون خبر احتفالا بمتجرها الجديد.. هدية مجانية من آبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 10:19 صباحاً - احتفالا بمتجرها الذي سيتم افتتاحه نهاية الشهر الحالي، في سول بكوريا الجنوبية، كشفت "آبل" عن خلفية جديدة للعملاء من وحي المناسبة يمكن تنزيلها بشكل مجاني.

ويقع المبنى في حي كانغنام المبني حديثا، ويشتهر بأضوائه الملونة.

وقالت "آبل": "هذا هو المكان الذي تنتظرك فيه مجموعة متنوعة من الإلهام والإبداع".

لتنزيل خلفية الشاشة المستوحاة من العاصمة سيول، ما عليك سوى التوجه إلى"Apple's Gangnam"، أنقر على يمين صورة الخلفيات ثم تنزيل، ثم اضغط لفترة طويلة كي يتم حفظ الخلفية على جهازك.

وهذه الخلفية، ليست الهدية الترويجية الوحيدة التي قدمتها "آبل" هذا الشهر.

ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن توسع عروض "آبل ميوزك".

وفي حين أن اشتراك "آبل ميوزك" يكلف 10.99 دولارا أميركيا، يتم توسيعه بشكل كبير ليشمل خدمة جديدة تمامًا.

وتعد "آبل ميوزك كلاسيكال" ميزة جديدة وإضافة مجانية، لذا لن تحتاج إلى دفع أي رسوم اشتراك إضافية عليها.

إنه تطبيق مستقل جديد سيتم إطلاقه في 28 مارس 2023.

تم تصميم التطبيق خصيصا للموسيقى الكلاسيكية، ويضم 5 ملايين مقطوعة موسيقية.